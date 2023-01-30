Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день

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В православии 31 января принято вспоминать церковного деятеля Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос, поскольку верили, что в него традиционно на улице стоят морозы.
Считалось, что в этот праздник нужно изгонять ведьм. Люди приглашали колдунов, которые проводили специальные ритуалы – говорить о них кому-либо было запрещено.
Важные дела старались перенести на другой день.
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