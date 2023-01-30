Массовые увольнения и эмиграция: астрологи предрекли тяжелое начало февраля

Время может оказаться крайне неспокойным

Начало февраля для людей в России будет неспокойным – месяц откроет период неопределенности, а его первая неделя принесет за собой много хаоса, утверждает астролог Василиса Володина.

По ее словам, сомнительные идеи будут появляться в головах большинства людей. И в будущем это может привести к неожиданным и печальным последствиям.



"Зуд скуки и тривиальности грозит вылиться в спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманных покупок и финансовых авантюр", – написала она.

Специалист посоветовала не загружать голову с 30 января по 5 февраля сложными задачами, делая упор на разгрузку, юмор и непринужденное общение с людьми.

Астролог Богдан Глоба сообщил, что конец января-начало февраля станет периодом, богатым на события. Тут понадобится резкая реакция, чтобы успеть получить для себя выгоду.

"При всей этой энергетической и деловой активности начало недели и ее конец все-таки достаточно взрывные. Это касается как мировых событий, так и частных", – предупредил он.

По его словам, ко всем конфликтам и агрессии нужно относится с пониманием и не принимать их на свой счет.