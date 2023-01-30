Массовые увольнения и эмиграция: астрологи предрекли тяжелое начало февраля

Массовые увольнения и эмиграция: астрологи предрекли тяжелое начало февраля
Фото: unsplash.com
Время может оказаться крайне неспокойным

Начало февраля для людей в России будет неспокойным – месяц откроет период неопределенности, а его первая неделя принесет за собой много хаоса, утверждает астролог Василиса Володина. 

По ее словам, сомнительные идеи будут появляться в головах большинства людей. И в будущем это может привести к неожиданным и печальным последствиям.  

"Зуд скуки и тривиальности грозит вылиться в спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманных покупок и финансовых авантюр", – написала она.

Специалист посоветовала не загружать голову с 30 января по 5 февраля сложными задачами, делая упор на разгрузку, юмор и непринужденное общение с людьми. 

Астролог Богдан Глоба сообщил, что конец января-начало февраля станет периодом, богатым на события. Тут понадобится резкая реакция, чтобы успеть получить для себя выгоду.

"При всей этой энергетической и деловой активности начало недели и ее конец все-таки достаточно взрывные. Это касается как мировых событий, так и частных", – предупредил он. 

По его словам, ко всем конфликтам и агрессии нужно относится с пониманием и не принимать их на свой счет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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