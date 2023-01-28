Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петр полукорм

Особое внимание было принято уделять местам хранения продуктов

Православные 29 января вспоминают апостола Петра. Из-за этого день получил название поклонение веригам апостола Петра, а в народе его прозвали Петр-полукорм. Считается, что к этому дню первая половина заготовленного корма для домашнего скота кончается.

Что можно делать 29 января

Нужно было сломать лучину и положить ее в форме креста на пол в доме – это принесет семье достаток.

Считалось, что день благоприятен для важных и ответственных решений.

Что нельзя делать 29 января

Запрещалось с кем-то делиться о том, сколько корма осталось у домашнего скота. В противном случае с ним может произойти беда.

Считалось, что нельзя в этот день оставлять погреб пустым. Иначе до окончания зимы в доме еды не будет.

Было недопустимо оставлять места хранения продуктов грязными.

Девушки не должны выходить из дома до того, как наведут порядок.

Нельзя в этот день выкидывать зерно или крупы.

Приметы на 29 января