Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петр полукорм

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Православные 29 января вспоминают апостола Петра. Из-за этого день получил название поклонение веригам апостола Петра, а в народе его прозвали Петр-полукорм. Считается, что к этому дню первая половина заготовленного корма для домашнего скота кончается.
Нужно было сломать лучину и положить ее в форме креста на пол в доме – это принесет семье достаток.
Считалось, что день благоприятен для важных и ответственных решений.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК