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Совсем скоро начнется последний зимний месяц. Несмотря на то, что февраль часто является самым холодным периодом зимы, с этим месяцем связаны серьезные надежды на перемены. Как известно, после зимы всегда наступает весна – это период пробуждения и начала нового этапа. Как сообщают астрологи, представителям некоторых зодиакальных домов особенно повезет в феврале.
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