Кому в феврале ждать большой беды: названы самые несчастные знаки зодиака

Некоторым стоит держать ухо востро

Зима давно перевалила за середину. Совсем скоро наступит последний месяц холодного периода. К сожалению, по прогнозам астрологов, представителям некоторых зодиакальных домов в феврале придется не легко.





Рак

Дева

Козерог

Звезды предупреждают Раков об опасности получить серьезную травму. Представителям этого зодиакального круга нужно с максимальной внимательностью отнестись к своему здоровью. Подхваченная в феврале инфекция может привести к самым печальным последствиям.Дев ждут проблемы в финансовой сфере. Козни некоторых коллег могут подорвать ваш авторитет на работе. Для того чтобы минимизировать неприятные последствия действий сплетников, постарайтесь вести себя максимально сдержанно и не поддавайтесь на провокации.Козероги могут лишиться расположения любимого человека. Ваша вспыльчивость и не готовность идти на компромиссы обещает завершиться фиаско. Постарайтесь пересмотреть отношение к окружающим и будьте более снисходительны к другим людям.