Кому в феврале ждать большой беды: названы самые несчастные знаки зодиака

Курс рубля
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Зима давно перевалила за середину. Совсем скоро наступит последний месяц холодного периода. К сожалению, по прогнозам астрологов, представителям некоторых зодиакальных домов в феврале придется не легко.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК