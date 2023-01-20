Кому в феврале ждать большой беды: названы самые несчастные знаки зодиака

Кому в феврале ждать большой беды: названы самые несчастные знаки зодиака
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Некоторым стоит держать ухо востро

Зима давно перевалила за середину. Совсем скоро наступит последний месяц холодного периода. К сожалению, по прогнозам астрологов, представителям некоторых зодиакальных домов в феврале придется не легко.


Рак


Звезды предупреждают Раков об опасности получить серьезную травму. Представителям этого зодиакального круга нужно с максимальной внимательностью отнестись к своему здоровью. Подхваченная в феврале инфекция может привести к самым печальным последствиям.

Дева


Дев ждут проблемы в финансовой сфере. Козни некоторых коллег могут подорвать ваш авторитет на работе. Для того чтобы минимизировать неприятные последствия действий сплетников, постарайтесь вести себя максимально сдержанно и не поддавайтесь на провокации.

Козерог


Козероги могут лишиться расположения любимого человека. Ваша вспыльчивость и не готовность идти на компромиссы обещает завершиться фиаско. Постарайтесь пересмотреть отношение к окружающим и будьте более снисходительны к другим людям.

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