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21 января наши предки отмечали день Емельяна зимнего. В эту дату нужно особое внимание уделять родным и близким. Наши предки отправлялись по гостям и обязательно брали с собой самые вкусные угощения. Такой ритуал обещал сделать весь год удачным.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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