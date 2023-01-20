На Руси любили этот праздник

21 января наши предки отмечали день Емельяна зимнего. В эту дату нужно особое внимание уделять родным и близким. Наши предки отправлялись по гостям и обязательно брали с собой самые вкусные угощения. Такой ритуал обещал сделать весь год удачным.





Что нельзя делать 21 января

Приметы на 21 января

В эту дату категорически запрещается находиться в одиночестве и молчать. В противном случае весь год пройдет в тоске и непонимании со стороны окружающих.Также строго запрещается в эту дату бездельничать. Если проваляться весь день на диване, финансового благополучия в этом году не видать.Если 21 января установилась дурная погода, лучше отказаться от дальних поездок. В эту дату серьезно повышается риск получить травму или подхватить опасное заболевание.Если за окном разбушевался сильный ветер, ждать хорошего урожая этим летом не приходится.Птички громко чирикают – скоро погода заметно улучшится.Ярко горящее на небосводе ночное светило говорит о том, что скоро ударят трескучие морозы.