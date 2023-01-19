Звезды пообещали трем знакам зодиака небывалую удачу и богатство в конце января

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Начало нового года часто становится временем осмысления достижений прошлого 12-месячного периода и разработки планов на будущее. Как оказалось, Вселенная готова порадовать представителей нескольких зодиакальных домов уже в конце текущего месяца.
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