Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
20 января наши предки позволяли себе хорошенько расслабиться. Считалось, что в эту дату не обойтись без употребления спиртного напитка. На Руси верили, что в этот день он влияет на организм самым благотворным образом.
А еще наши предки верили, что в эту дату стоит воздержаться от утреннего умывания. Считалось, что вместе с водой можно смыть с себя защиту от нечистой силы.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК