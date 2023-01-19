День не обходился без возлияний

20 января наши предки позволяли себе хорошенько расслабиться. Считалось, что в эту дату не обойтись без употребления спиртного напитка. На Руси верили, что в этот день он влияет на организм самым благотворным образом.





Что нельзя делать 20 января

На Ивана-бражника категорически запрещается отказываться от вечеринки с употреблением спиртных напитков. Впрочем, достаточно ограничиться всего одним глотком. Трезвенникам разрешается заменить брагу квасом.Праздничный вечерний ужин нельзя начинать с первых блюд. Считается, что на Ивана-бражника важно начинать застолье сразу с горячего.

А еще наши предки верили, что в эту дату стоит воздержаться от утреннего умывания. Считалось, что вместе с водой можно смыть с себя защиту от нечистой силы.





Приметы на 20 января

Есть ли денек выдался пасмурным и холодным, летний период окажется засушливым.Мощные снегопады на Ивана-бражника обещают отличный урожай овощей и фруктов.Если за окном на разные лады щебечут птички, значит скоро погода резко улучшится.