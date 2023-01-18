Приметы на 19 января: что нельзя делать в Святое Богоявление

Приметы на 19 января: что нельзя делать в Святое Богоявление
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Верующие обязательно омывали себя святой водой

Православные отмечают в четверг 19 января большой прадзник – Крещение Господне или Богоявление. В народе день еще называют Водокрещи из-за традиционных обрядов, которые принято в него проводить. 

Что можно делать 19 января

Люди принимали участие в крестном ходе и собирали святую воду. После традиционно купали в водоеме – так они смывали с себя грехи и излечивались от недугов.

Домашний скот кормили хлебом, который размачивали в освященной воде. Так животные обретали здоровье. 

Молодые парни подсматривали в окна незамужних девушек. Те, в свою очередь, выносили им орехи, и еесли один из них был перемотан красной лентой, то это было знаком готовности принять сватов.

Что нельзя делать 19 января

  • В Крещение и в течение всей недели было категорически запрещено полоскать белье в реках и других водоемах.
  • Запрещалось нырять в прорубь без причастия. 
  • Было недопустимо ставить на стол девять различных блюд – их число должно быть либо больше, либо меньше. Но никак не четным.
  • Старались не ставить обувь за порог.
  • В долг на Крещение не давали. 
  • Любые жалобы на собственную судьбу были под запретом.

Приметы на 19 января

  • Если на небе звезды горят ярко – скоро придут морозы. 
  • На Крещение погода стоит ясная и морозная – жди засушливого лета.
  • Если в праздник началась оттепель, то больше похолоданий не будет. 

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