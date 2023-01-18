Приметы на 19 января: что нельзя делать в Святое Богоявление

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Православные отмечают в четверг 19 января большой прадзник – Крещение Господне или Богоявление. В народе день еще называют Водокрещи из-за традиционных обрядов, которые принято в него проводить.
Люди принимали участие в крестном ходе и собирали святую воду. После традиционно купали в водоеме – так они смывали с себя грехи и излечивались от недугов.
Домашний скот кормили хлебом, который размачивали в освященной воде. Так животные обретали здоровье.
Молодые парни подсматривали в окна незамужних девушек. Те, в свою очередь, выносили им орехи, и еесли один из них был перемотан красной лентой, то это было знаком готовности принять сватов.
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