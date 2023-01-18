Приметы на 19 января: что нельзя делать в Святое Богоявление

Верующие обязательно омывали себя святой водой

Православные отмечают в четверг 19 января большой прадзник – Крещение Господне или Богоявление. В народе день еще называют Водокрещи из-за традиционных обрядов, которые принято в него проводить.

Что можно делать 19 января

Люди принимали участие в крестном ходе и собирали святую воду. После традиционно купали в водоеме – так они смывали с себя грехи и излечивались от недугов.

Домашний скот кормили хлебом, который размачивали в освященной воде. Так животные обретали здоровье.

Молодые парни подсматривали в окна незамужних девушек. Те, в свою очередь, выносили им орехи, и еесли один из них был перемотан красной лентой, то это было знаком готовности принять сватов.

Что нельзя делать 19 января

В Крещение и в течение всей недели было категорически запрещено полоскать белье в реках и других водоемах.

Запрещалось нырять в прорубь без причастия.

Было недопустимо ставить на стол девять различных блюд – их число должно быть либо больше, либо меньше. Но никак не четным.

Старались не ставить обувь за порог.

В долг на Крещение не давали.

Любые жалобы на собственную судьбу были под запретом.

Приметы на 19 января