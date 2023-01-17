Приметы на 18 января: что нельзя делать в Святки

Праздник нужно было провести в приготовлении к посту

В среду 18 января у православных большой праздник, который называется Крещенский сочельник. В народе его именуют Голодный вечер, Голодная кутанья или Святки. Считалось, что с этого дня проводить пышные застолья не стоит – нужно было начинать готовиться к посту.

Что можно делать 18 января

Считалось, что святочная ночь отлично подходит для гадания. Проводили обряды на суженого, урожай, достаток, здоровье и спокойствие в доме.

Обязательно собирали освященную воду. Верили, что она помогает исцелению.

Снег в этот день тоже считался лечебным. Люди им умывались и добавляли в еду домашнему скоту.

Нужно было соблюдать строгий пост.

Что нельзя делать 18 января

Запрещалось убирать в доме вечером. Иначе Домовой уйдет прочь.

Ругательства и ссоры в этот день считались недопустимыми.

Было не допустимо ставить на стол четное количество блюд.

Нельзя в этот день плакать.

Впускать в дом чужую кошку и собаку запрещалось.

Приметы на 18 января