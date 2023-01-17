Приметы на 18 января: что нельзя делать в Святки

Приметы на 18 января: что нельзя делать в Святки
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Праздник нужно было провести в приготовлении к посту

В среду 18 января у православных большой праздник, который называется Крещенский сочельник. В народе его именуют Голодный вечер, Голодная кутанья или Святки. Считалось, что с этого дня проводить пышные застолья не стоит – нужно было начинать готовиться к посту. 

Что можно делать 18 января

  • Считалось, что святочная ночь отлично подходит для гадания. Проводили обряды на суженого, урожай, достаток, здоровье и спокойствие в доме. 
  • Обязательно собирали освященную воду. Верили, что она помогает исцелению.
  • Снег в этот день тоже считался лечебным. Люди им умывались и добавляли в еду домашнему скоту. 
  • Нужно было соблюдать строгий пост.

Что нельзя делать 18 января

  • Запрещалось убирать в доме вечером. Иначе Домовой уйдет прочь.
  • Ругательства и ссоры в этот день считались недопустимыми.
  • Было не допустимо ставить на стол четное количество блюд.
  • Нельзя в этот день плакать.
  • Впускать в дом чужую кошку и собаку запрещалось.

Приметы на 18 января

  • Если на небе звездно – жди прихода морозов.
  • Если в этот день ветер дует с юга, то лето окажется дождливым. 
  • Перед Крещением идет снег – хлеб уродится. Если небо безоблачное – созреет много гороха.
  • В этот день Луна не небе полная, значит, будет большой разлив. 

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