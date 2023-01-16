В новом году Вселенная благоволит счастливчикам

Старт очередного 12-месячного периода всегда сопровождается надеждами на перемены к лучшему. Действительно, как отмечают астрологи, новый период открывает дополнительные возможности для представителей большинства зодиакальных домов. Особым расположением звезд в первое полугодие будут пользоваться три знака. Однако им необходимо не упустить свою удачу.





Весы



Лев



Рыбы

Звезды обещают Весам стремительные перемены в карьере. В начале текущего года представители этого зодиакального круга получат возможность круто изменить сферу деятельности. От них требуется только одно – не испугаться открывшихся возможностей и с головой окунуться в новую отрасль труда.Вселенная обещает Львам появление нового источника дохода. Такие позитивные финансовые перемены произойдут благодаря влиятельному покровителю. Главная задача – не упустить этого человека и позволить ему войти в вашу жизнь.Звезды сулят Рыбам удачу на личном фронте. Уже в первом полугодии их ждет встреча с человеком, который способен перевернуть жизнь с ног на голову. Требуется лишь одно – быть открытым к новым знакомствам и не упустить того самого человека.