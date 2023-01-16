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Старт очередного 12-месячного периода всегда сопровождается надеждами на перемены к лучшему. Действительно, как отмечают астрологи, новый период открывает дополнительные возможности для представителей большинства зодиакальных домов. Особым расположением звезд в первое полугодие будут пользоваться три знака. Однако им необходимо не упустить свою удачу.
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