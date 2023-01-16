Приметы на 17 января: что нельзя делать на Зосиму Пчельника

Приметы на 17 января: что нельзя делать на Зосиму Пчельника
Фото: www.unsplash.com
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В эту дату молились о хорошем урожае меда

17 января на Руси отмечали день памяти выдающегося религиозного деятеля преподобномученика Зосимы. Наши предки соединили этот праздник с народным торжеством, посвященным пчелам. Святой считался заступником насекомых, мед которых помогал людям спокойно пережить зиму.

Что нельзя делать 17 января


С особым почтением нужно относиться к животному миру. Каждый, кто посмеет обидеть животное, тяжело поплатится в будущем. Лучше наоборот, угостить домашних любимцев и провести с ними побольше времени.

Дурной приметой считалось общение с незнакомцами. Незамужним девушкам и вовсе стоит сторониться чужих людей. Считалось, что в эту дату нечистая сила может одурманить девушку и подтолкнуть ее к опрометчивому поступку.

Путешествия и командировки лучше перенести на более благоприятное время. Дату следует провести дома в окружении родных и близких. Строго запрещается в одиночку ходить на лесную прогулку, а также проводить время у водоемов.

Приметы на 17 января


Если на эту дату выпало полнолуние, скоро уровень воды в ближайших водоемах резко поднимется.

Мощный снегопад обещает богатый урожай меда летом.

Облака покинули небосвод, а на улице стоят трескучие морозы – стужа задержится в городе на несколько недель.

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