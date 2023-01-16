В эту дату молились о хорошем урожае меда

17 января на Руси отмечали день памяти выдающегося религиозного деятеля преподобномученика Зосимы. Наши предки соединили этот праздник с народным торжеством, посвященным пчелам. Святой считался заступником насекомых, мед которых помогал людям спокойно пережить зиму.





Что нельзя делать 17 января

Приметы на 17 января

С особым почтением нужно относиться к животному миру. Каждый, кто посмеет обидеть животное, тяжело поплатится в будущем. Лучше наоборот, угостить домашних любимцев и провести с ними побольше времени.Дурной приметой считалось общение с незнакомцами. Незамужним девушкам и вовсе стоит сторониться чужих людей. Считалось, что в эту дату нечистая сила может одурманить девушку и подтолкнуть ее к опрометчивому поступку.Путешествия и командировки лучше перенести на более благоприятное время. Дату следует провести дома в окружении родных и близких. Строго запрещается в одиночку ходить на лесную прогулку, а также проводить время у водоемов.Если на эту дату выпало полнолуние, скоро уровень воды в ближайших водоемах резко поднимется.Мощный снегопад обещает богатый урожай меда летом.Облака покинули небосвод, а на улице стоят трескучие морозы – стужа задержится в городе на несколько недель.