Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день

Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день
Vladimir Melnikov/www.globallookpress.com
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Верующие вспоминали ветхозаветного пророка, который защищал христиан во время гонений

Православная церковь вспоминает 16 января мученика Гордея, ветхозаветного пророка, защищавшего последователей Христа во времена гонений на христиан.

Традиции и обычаи

В Гордеев день предки проводили обряды – к примеру, хозяйки таким образом пытались уберечь животных от болезней, читая заговоры, мастеря обереги и ставя свечки у входа в хлев. По поверьям, в этот день к скоту могли подобраться нечистые силы. Чтобы защитить скотину от ведьм и злых духов, спасти их молоко и кровь, и читали заговоры. Проводили ритуалы, читая "Отче наш".

Что нельзя делать в Гордеев день

Под запретом хвастовство и рассказы о дальнейших планах – судьба любит людей молчаливых и нехвастливых. Уборкой по дому также не занимались, чтобы не избавиться от счастья и благодати.

Рабочие задачи выполняли еще до захода солнца. Поэтому нужно постараться все успеть до вечера, чтобы труд был оценен.

В этот день избегали шумных застолий – день был исключительно семейным. А женщины не занимались рукоделием, чтобы не отогнать удачу от своих дверей.

Приметы на 16 января

  • Какая погода на Гордея, таким и будет март;
  • Днем снег пошел – ночью ждать холодов;
  • Небо затянуто тучами – к скорой оттепели.

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