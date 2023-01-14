Вселенная поможет: трем знакам зодиака пообещали несметные богатства в 2023 году

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Новый год всегда становится периодом формирования планов на будущее и появления надежд на перемены к лучшему. Стоит отметить, что сегодня жители нашей страны переживают не самые лучшие времена, однако трем знакам зодиака Вселенная обещает помочь в налаживании жизни.
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