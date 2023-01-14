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15 января было важным и весьма тревожным днем для наших предков. На Руси верили, что именно в эту дату таинственный черный петух дарит своему куриному семейству яйцо, из которого летом вылупится Василиск. В целом, считалось, что день весьма не благоприятный, происходящие события могут обернуться большой бедой в будущем.
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