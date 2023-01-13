Приметы на 14 января: что нельзя делать в Васильев день
По погоде в этот день судили о будущем урожае
В славянском календаре суббота 14 января является Васильевым днем. Его прозвали так в честь святого Василия Великого, которого считали покровителем свиней.
Что можно делать 14 января
- Нужно было печь печенье, которое по форме напоминает домашний скот.
- Люди ходили к колодцу, набирали свежей воды и умывались, чтобы обрести здоровье на весь год.
- День традиционно проводили в доме у старшего члена семьи.
- Обязательно ставили на стол блюда из свинины.
Что нельзя делать 14 января
- Запрещалось проводить этот день скромно – нужно было приготовить много угощений и веселиться.
- Под запретом было и приготовление рыбы. Верили, что в противном случае год придется провести молча.
- Было недопустимо в этот праздник долго спать.
- Женщины не должны были смотреться в чужое зеркальце.
- Нельзя было игнорировать просьбы о помощи со стороны родных, иначе в новом году их можно лишиться.
Приметы на 14 января
- Если в этот день стоит туман, то жди хорошего урожая в будущем. Морозная и снежная погода тоже предвещает урожайный год.
- Буйный ветер говорит о том, что в сезон будет много орехов.
- Ночью видно много звезд – жди ягодного урожая.
- Если началась оттепель, то лето окажется холодным.