Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильев вечер

В православии 13 января принято вспоминать святую Меланию Младшую, которая смогла исцелиться от тяжелой болезни только после того, как дала обет целомудрия. В народе день назывался Васильевым вечером, его отмечали перед началом Нового года по старому стилю.
Что можно делать 13 января
Считалось, что в этот день нужно наготовиться как можно больше угощений – чтобы столы ломились. От этого появилась поговорка "Как на Маланьину свадьбу".
Обязательно обходили соседские дома, распевая песни и получая что-то в подарок от хозяев.
Нужно было в полночное время выйти во двор и стряхнуть с плодовых деревьев снег. Верили, что так в будущем они принесут больше урожая.
На стол традиционно ставили тарелку с зерном – чтобы в году семья была при деньгах.
Что нельзя делать 13 января
С пробуждения говорить было нельзя – только после умывания.
Ссоры, брань и ругань были под запретом.
Считалось, что нельзя в этот день проводить ужин экономно. Иначе придется жить впроголодь весь год.
Давать денег в долг в этот день нельзя.
Приметы на 13 января
Если на небе взошла мутная Луна – жди снегопада.
Ночь оказалась звездной – летом будет богатый ягодный урожай.
В январе много метелей, значит, в июле часто будут идти дожди.