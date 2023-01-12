Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильев вечер

Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильев вечер
Фото: unsplash.com
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Стол на ужин в этот день должен ломиться от еды

В православии 13 января принято вспоминать святую Меланию Младшую, которая смогла исцелиться от тяжелой болезни только после того, как дала обет целомудрия. В народе день назывался Васильевым вечером, его отмечали перед началом Нового года по старому стилю.

Что можно делать 13 января

  • Считалось, что в этот день нужно наготовиться как можно больше угощений – чтобы столы ломились. От этого появилась поговорка "Как на Маланьину свадьбу". 
  • Обязательно обходили соседские дома, распевая песни и получая что-то в подарок от хозяев.
  • Нужно было в полночное время выйти во двор и стряхнуть с плодовых деревьев снег. Верили, что так в будущем они принесут больше урожая.
  • На стол традиционно ставили тарелку с зерном – чтобы в году семья была при деньгах.

Что нельзя делать 13 января

  • С пробуждения говорить было нельзя – только после умывания.
  • Ссоры, брань и ругань были под запретом.
  • Считалось, что нельзя в этот день проводить ужин экономно. Иначе придется жить впроголодь весь год.
  • Давать денег в долг в этот день нельзя.

Приметы на 13 января

  • Если на небе взошла мутная Луна – жди снегопада.
  • Ночь оказалась звездной – летом будет богатый ягодный урожай.
  • В январе много метелей, значит, в июле часто будут идти дожди. 

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