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В четверг, 12 января, принято вспоминать святую Анисью Солунскую, которая всю жизнь посвятила служению Богу. Ее убил воин, который позвал девушку на языческий праздник, но она в этом отказала, заявив, что верит в Иисуса. В народе праздник называют Анисья-желудочница, поскольку было принято забивать домашний скот и судить по их внутренностям о погоде зимой.
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