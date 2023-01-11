Праздник был особенно важен для тех, кто страдает от желудочных недугов

В четверг, 12 января, принято вспоминать святую Анисью Солунскую, которая всю жизнь посвятила служению Богу. Ее убил воин, который позвал девушку на языческий праздник, но она в этом отказала, заявив, что верит в Иисуса. В народе праздник называют Анисья-желудочница, поскольку было принято забивать домашний скот и судить по их внутренностям о погоде зимой.

Что можно делать 12 января

Нужно было молиться святой, чтобы избавиться от проблем с желудком.

Обязательно ходили в гости и устраивали пышные застолья, варили блюда из требухи.

Что нельзя делать 12 января

Под запретом было шитье и прочее рукоделие.

Старались не съедать соленую пищу, чтобы не лишиться здоровья.

Запрещалось принимать подарки от посторонних людей.

Любая тяжелая работа в этот день считалась недопустимой.

Приметы на 12 января