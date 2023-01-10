Приметы на 11 января: что нельзя делать в Домочадцев день

Среду лучше всего провести с родными за роскошным застольем

В России 11 января 2023 года в народе отмечают праздник, который получил название Домочадцев день или Рождественский мясоед. Его так прозвали, поскольку с этого дня православные могли есть мясо, а также было принято собирать всех домашних за большим столом и устраивать грандозный ужин.

Что можно делать 11 января

Обязательно нужно было готовить мясные блюда и как можно больше.

Вся семья традиционно загадывала общее желание, которое должно сбыться в предстоящем году.

Нужно было одаривать самых старших членов семьи подарками для хорошего здоровья. Это могут быть теплые носки или полезные угощенья.

Что нельзя делать 11 января

Запрещалось брать в долг деньги или продукты. Иначе весь год проведешь в долговой яме.

Женщины не должны были выпекать сдобу или хлеб.

Любое рукоделие тоже в этот день было запретным.

Было недопустимо белить печку – иначе можно разгневать Домового. В современности советуют не делать никакого ремонта в этот день.

Считали, что нельзя открывать окна 11 января, чтобы не выпустить из дома счастье.

Приметы на 11 января