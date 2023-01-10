Приметы на 11 января: что нельзя делать в Домочадцев день

Среду лучше всего провести с родными за роскошным застольем
В России 11 января 2023 года в народе отмечают праздник, который получил название Домочадцев день или Рождественский мясоед. Его так прозвали, поскольку с этого дня православные могли есть мясо, а также было принято собирать всех домашних за большим столом и устраивать грандозный ужин.
Что можно делать 11 января
Обязательно нужно было готовить мясные блюда и как можно больше.
Вся семья традиционно загадывала общее желание, которое должно сбыться в предстоящем году.
Нужно было одаривать самых старших членов семьи подарками для хорошего здоровья. Это могут быть теплые носки или полезные угощенья.
Что нельзя делать 11 января
Запрещалось брать в долг деньги или продукты. Иначе весь год проведешь в долговой яме.
Женщины не должны были выпекать сдобу или хлеб.
Любое рукоделие тоже в этот день было запретным.
Было недопустимо белить печку – иначе можно разгневать Домового. В современности советуют не делать никакого ремонта в этот день.
Считали, что нельзя открывать окна 11 января, чтобы не выпустить из дома счастье.
Приметы на 11 января
Если кошки клубками сворачваются на теплом – будут морозы при ясной погоде. Или если животное проводит весь день во сне, то скоро придет потепление.
Собака вышла из будки и спит на снегу – будет метель.
Январь выдался теплым – жди холодного марта. И наоборот.
Если морозы в начале месяца крепкие, то лето будет жарким.