Православные читали заговоры для защиты дома от нечистой силы

Православные 10 января старались все делать дружно, вместе и по-семейному – и по хозяйству занимались хлопотными делами, и садились исключительно вместе за стол в Домочадцев день.

Традиции и обычаи

Для исполнения всех желаний, которые были у семьи, вставали на красную горку в деревни и вбивали в нее накануне Рождественского мясоеда колья. 10 января каждая семья на один колышек вязала по кусочку ткани и загадывала желание.

А еще в этот день домочадцы вместе читали заговоры для защиты дома от нечистой силы.

Что нельзя делать в Домочадцев день

Так как начинался Рождественский мясоед, нельзя было накрывать постный стол. Исключительно разнообразные блюда с мясом, которыми можно дополнить овощи и гарнир. Чествовали старших – пожилым дарили теплые вещи и сладости. Проявление неуважения к основателям рода не допускалось.

Приметы на 10 января