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Православные 10 января старались все делать дружно, вместе и по-семейному – и по хозяйству занимались хлопотными делами, и садились исключительно вместе за стол в Домочадцев день.
Традиции и обычаи
Для исполнения всех желаний, которые были у семьи, вставали на красную горку в деревни и вбивали в нее накануне Рождественского мясоеда колья. 10 января каждая семья на один колышек вязала по кусочку ткани и загадывала желание.
А еще в этот день домочадцы вместе читали заговоры для защиты дома от нечистой силы.
Что нельзя делать в Домочадцев день
Так как начинался Рождественский мясоед, нельзя было накрывать постный стол. Исключительно разнообразные блюда с мясом, которыми можно дополнить овощи и гарнир. Чествовали старших – пожилым дарили теплые вещи и сладости. Проявление неуважения к основателям рода не допускалось.
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