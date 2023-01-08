Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана

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В понедельник, 9 января, в православии традиционно вспоминают мученика Стефана, который проповедовал слово Божие в Иерусалиме и был за это жестоко наказан. Его речи на суде представители синагоги не могли слушать, затыкали уши руками и кидали в него камнями. В итоге его вывели за город и забили до смерти, хотя окончательный приговор Стефану доподлинно неизвестен. В народе верили, что в этот день особое внимание нужно уделить пастухам.
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