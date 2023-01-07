Приметы на 8 января: что нельзя делать в Святки

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Православные верующие отмечают 8 января Святки – время добрых дел, которые нужно начинать с Собора Пресвятой Богородицы, когда христиане вспоминают всех святых, причастных к рождению Христа.
Традиции и обычаи
В народе день считался "бабьим днем" – хозяйки устраивали колядки, ходили к повитухам, угощали друг друга кашей. Уделялось внимание роженицам и семьям, ждущим прибавления. Избавлялись от хлама и рухляди в доме, которую выкидывали "на счастье".
Нельзя было отказывать в помощи беременным женщинам и повитухам, а также всем прочим, кто помогает дитя появиться на свет. Остерегались, кстати говоря, показывать чужому глазу младенцев, если малышу было еще меньше сорока дней. Поэтому в этот период отказывали в ночлеге малознакомым людям. Запрещено было шить, вышивать и вязать, чтобы не обеспечить себе проблемы со зрением.
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