Приметы на 8 января: что нельзя делать в Святки

Приметы на 8 января: что нельзя делать в Святки
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Христиане вспоминают всех святых, причастных к рождению Христа

Православные верующие отмечают 8 января Святки – время добрых дел, которые нужно начинать с Собора Пресвятой Богородицы, когда христиане вспоминают всех святых, причастных к рождению Христа.

Традиции и обычаи

В народе день считался "бабьим днем" – хозяйки устраивали колядки, ходили к повитухам, угощали друг друга кашей. Уделялось внимание роженицам и семьям, ждущим прибавления. Избавлялись от хлама и рухляди в доме, которую выкидывали "на счастье".

Что нельзя делать в Святки

Нельзя было отказывать в помощи беременным женщинам и повитухам, а также всем прочим, кто помогает дитя появиться на свет. Остерегались, кстати говоря, показывать чужому глазу младенцев, если малышу было еще меньше сорока дней. Поэтому в этот период отказывали в ночлеге малознакомым людям. Запрещено было шить, вышивать и вязать, чтобы не обеспечить себе проблемы со зрением.

Приметы на 8 января

  • Готовить кисель – к покойнику;
  • Пересчитывать деньги – к убыткам;
  • Поднять ребенка выше головы – будет здоровым.

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