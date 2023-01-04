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Народный календарь наших предков сообщает, что 5 января на Руси было принято отмечать Федулов день. Известно, что в эту дату особым почетом пользуется домашняя животинка. Отличной идеей будет порадовать пушистых обитателей дома новой игрушкой или продолжительной прогулкой.
Строго запрещается обижать братьев наших меньших. Также не стоит надолго оставлять их без присмотра. Наши предки верили, что в Федулов день нечистая сила с особым интересом относится к животным – оставленных без присмотра зверей могут умыкнуть.
Также в эту дату не стоит злить домового. Считается, что его может серьезно опечалить уборка на кухне, в особенности в зоне духового шкафа.
Лучше исключить активное пользование острыми предметами. Если есть возможность, 5 января не стоит притрагиваться к ножам.
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