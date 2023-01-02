Для каких знаков зодиака новогодние праздники могут обернуться катастрофой

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Наступил новый 2023 год. Для многих начало нового 12-месячного периода сопровождается надеждами на перемены к лучшему. Однако для некоторых время новогодних каникул является зоной повышенной опасности.
Представителям этого зодиакального круга нужно держать ухо востро. Возможно близкий человек готов жестоко вас обмануть и даже предать. Постарайтесь не делиться сокровенными переживаниями с окружающими. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы пускать других людей к себе в душу.
Львам нужно внимательнее относиться к расходам. Лишний растраты денежных средств могут привести к тому, что в ближайшее время представители этого зодиакального дома не смогут решить серьезную проблему, требующую финансовых вливаний. Пустые траты лучше отложить на более благоприятное время.
Звезды сулят Рыбам серьезные испытания. Начало года покажет представителям этого знака зодиака, кто им друг, а кто только прикидывается близким человеком. Также возможны серьезные перемены на работе. Возможно, коллеги клевещут за вашей спиной.
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