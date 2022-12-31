Приметы на 1 января: что нельзя делать в день Ильи Муромского

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Сегодня вспоминают великого богатыря

Православные вспоминают 1 января защитника Руси – святого Ильи Муромца, мощи которого хранятся в Киево-Печерской Лавре. Легенда гласит, что святой богатырь много болел в детстве и постоянно молил об исцелении. После ниспосланного выздоровления встал на ноги и совершил множество подвигов. А после подвигов снял кольчугу, приняв постриг. Хотя и погиб в бою.

Традиции и обычаи

Крестьяне выходили в сад и старались постучать по дереву. Поверье гласило, что дерево испугается и даст большой урожай. А еще никто не мог злить своих соседей – те могли отомстить.

Крестьяне очень сурово относились к воровству – если перенести с соседского гумна сноп к своему, у соседа хлеб убудет. А у вора – прибудет. Так что могли нещадно побить.

Что нельзя делать в день Ильи Муромца

Нельзя слезать с печи – ведь Муромец половину своей жизни прожил немощным, потому и работать в этот день было делом нежелательным. Нельзя выметать за порог мусор, чтобы не накликать в дом беду.

Приметы на 1 января

  • Закат красный – к ранней пшенице;
  • Пасмурный день – к богатому урожаю;
  • Дождь пошел – и сено зальет дождями.

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