Приметы на 31 декабря: что нельзя делать в Модестов день

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На Руси устраивали шумные совместные застолья

Для наших предков 31-е декабря было важным днем. В эту дату представители сильного пола устраивали шумные застолья – богатый пир обязательно должен был включать мясные блюда. Святой Модест, которого вспоминали в эту дату, считался покровителем животных и домашнего скота.

Что нельзя делать 31 декабря

Как известно, последний день года – время, когда многие начинают наводить с самого утра порядок. Важно не оставить веник или пылесос у входной двери. В противном случае удача может покинуть дом.

Нельзя обижать домашних животных. За жестокое обращение с питомцами обязательно наступит строгое наказание.

Категорически запрещается устраивать семейные разборки и склоки. Конфликт 31 декабря обязательно превратится в затяжную ссору, которая грозит самыми плачевными последствиями.

Также в эту дату не стоит заниматься ремонтом одежды и обуви. Наши предки верили, что это может отпугнуть удачу.

Приметы на 31 декабря

Крупные хлопья снега говорят о том, что скоро погода улучшится.

Ударили сильные морозы – зимний период обойдется без крупных снегопадов.

Разбившаяся посуда предвещает серьезные конфликты между близкими людьми.

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