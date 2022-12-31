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Для наших предков 31-е декабря было важным днем. В эту дату представители сильного пола устраивали шумные застолья – богатый пир обязательно должен был включать мясные блюда. Святой Модест, которого вспоминали в эту дату, считался покровителем животных и домашнего скота.
Как известно, последний день года – время, когда многие начинают наводить с самого утра порядок. Важно не оставить веник или пылесос у входной двери. В противном случае удача может покинуть дом.
Нельзя обижать домашних животных. За жестокое обращение с питомцами обязательно наступит строгое наказание.
Категорически запрещается устраивать семейные разборки и склоки. Конфликт 31 декабря обязательно превратится в затяжную ссору, которая грозит самыми плачевными последствиями.
Также в эту дату не стоит заниматься ремонтом одежды и обуви. Наши предки верили, что это может отпугнуть удачу.
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