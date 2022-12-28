Кому не повезет в 2023 году: названы самые несчастные знаки зодиака

Фортуна улыбнется далеко не всем

Считанные дни остались до начала нового 2023 года. Россияне по традиции связывают планы на жизненные перемены с наступлением очередного 12-месячного периода. Однако, как подчеркивают эксперты по космическим телам, далеко не всем Вселенная будет благоволить в грядущем году.

Так, известный астролог Ирина Березовская утверждает, что хуже всего придется Близнецам и Весам.

Близнецы

Представители этого зодиакального круга привыкли к тому, что в их жизни все спорится без прикладывания сильных усилий. Однако символ нового года Кролик не любит такое отношение к судьбе. Именно поэтому он постарается доказать Близнецам, что им нужно с большей благодарностью относиться к подаркам Вселенной. Представителям этого знака зодиака придется столкнуться с серьезными испытаниями в сфере финансов.

Весы

Весам предстоит пострадать из-за своей нерешительности. Звезды намекают, что представителям этого зодиакального круга давно пора взять собственную судьбу в свои руки. Нежелание развиваться и действовать обернется против Весов. В какой-то момент они все же решат заняться новым делом, однако к этому времени удача уже может ускользнуть из их рук. Если есть желание что-то изменить в жизни, это нужно делать в самые первые месяцы 2023 года.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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