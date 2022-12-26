Фортуна улыбнется далеко не всем

Конец года традиционно является периодом подведения итогов. Многие также начинают строить планы на будущий 12-месячный период. Стоит отметить, что представителям некоторых зодиакальных домов начнет везти прямо с начала нового года.



Телец

Звезды сулят Тельцам настоящий подъем жизненной энергии. Представители этого зодиакального круга ощутят в себе небывалый творческий потенциал. Возможно, вскоре им удастся реализовать себя в новом деле, которое будет приносить им настоящее счастье и удовлетворение. В финансовой сфере все также будет складываться благополучно.

Стрелец

Судьба предоставит Стрельцам все возможности круто изменить свою жизнь. Главная задача представителей этого зодиакального круга – не упустить удачу. Необходимо внимательно прислушиваться к знакам, которые вам посылает Вселенная. В начале года возможно приятное знакомство, которое обещает перерасти в большое и светлое чувство.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам появление влиятельного покровителя. С его помощью представители этого знака смогут продвинуться по карьерной лестнице или обзавестись новым источником доходов. В семье также будет царить покой и гармония. В начале года возможны неожиданные поступления денежных средств.