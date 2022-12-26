Дата считается одной из самых опасных в году

Наши предки верили, что в Филимонов день активизируется нечистая сила. Ведьмы, лешие, водяные и другие злые духи получают особую мощь и стараются навредить людям. Резко повышается риск подхватить опасное заболевание или получить серьезную травму.



Что нельзя делать 27 декабря

Для того чтобы не навлечь на себя беду, необходимо строго выполнять ряд предписаний. Так, на Филимона нельзя оставлять дом грязным. Обязательно провести генеральную уборку, проветрить помещения, так можно избавиться от негативной энергетики.

Также запрещается ходить в старой грязной одежде. Чистый, опрятный, выглаженный наряд не по вкусу нечистой силе, от одетых с иголочки людей злые духи стараются держаться подальше.

Стоит воздержаться от употребления спиртных напитков. Пьяный человек становится легкой добычей для нечисти.

Кроме того, необходимо воздержаться от дальних поездок, прогулок в глухих местах, а также шумных вечеринок с малознакомыми людьми.

Приметы на 27 декабря

Если на Филимона ударили морозы, будущее лето будет знойным.

Снежный, ветреный день говорит о том, что урожай следующего года очень порадует огородников.

Громко каркают вороны, значит скоро погода резко ухудшится.