Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день

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Крестьяне молились святому для защиты от нечистой силы

Православная церковь отмечает 24 декабря Никонов день. Святой символизировал борьбу с нечистой силой, от которой защищались молитвами. По поверью, Никон даровал успокоение любой душе – нужно лишь попросить и заслужить своими поступками защиту.

Традиции и обычаи

В этот день зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, чтобы все всплыхнуло и отогнало нечистую силу. Пока день не настанет, ведьмы будут летать над землей на метлах, провоцируя снежные вихри.

Что нельзя делать в Никонов день

Нельзя оставлять веник у входа – чтобы нечистая сила не смогла украсть его для своих грязных дел, после которых наступит метель. А еще на Никона не занимались домашними делами после наступления темноты.

Нельзя относиться к себе небрежно – неряшливость Никон не одобрял. Не рубили ели – срубленное дерево могло наказать своего обидчика проблемами со здоровьем.

Приметы на 24 декабря

  • Ворона кричит – к скорым холодам;
  • Мороз за окнами – оттепели долго не будет;
  • Потепление – к весеннему половодью.

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