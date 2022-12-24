Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день

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Православная церковь отмечает 24 декабря Никонов день. Святой символизировал борьбу с нечистой силой, от которой защищались молитвами. По поверью, Никон даровал успокоение любой душе – нужно лишь попросить и заслужить своими поступками защиту.
Традиции и обычаи
В этот день зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, чтобы все всплыхнуло и отогнало нечистую силу. Пока день не настанет, ведьмы будут летать над землей на метлах, провоцируя снежные вихри.
Что нельзя делать в Никонов день
Нельзя оставлять веник у входа – чтобы нечистая сила не смогла украсть его для своих грязных дел, после которых наступит метель. А еще на Никона не занимались домашними делами после наступления темноты.
Нельзя относиться к себе небрежно – неряшливость Никон не одобрял. Не рубили ели – срубленное дерево могло наказать своего обидчика проблемами со здоровьем.
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