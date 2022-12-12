Россиянам объявили срок окончания СВО: ждать осталось недолго

Всплыло новое предсказание о конфликте

Россия вынуждена принимать участие в боевых действиях на Украине вопреки своему желанию – страну попросту вынудили пойти на этот шаг, утверждает экстрасенс Зираддин Рзаев. Один из самых запоминающихся участников "Битвы экстрасенсов" утверждает, что завершение противостояния уже близко.

По его словам, в 2023 году все окончательно закончится, либо перейдет в долгую пассивную стадию. Он уверен, что обе страны сядут за стол переговоров.

"Единственное, могу сказать, что конфликт на Украине – не последнее, с чем придется столкнуться России. И после Украины ЕС и НАТО не дадут нам покоя", – заявил он в беседе с МК.

Рзаев утверждает, что западные страны начнут провоцировать новые конфликты и втягивать в них Москву. Эти мысли он увидел в головах многих европейских и апериканских политиков. 

Экстрасенс утверждает, что впереди людей по всему миру ждут тяжелые времена. Будет экономический кризис, голод. Хуже всего ситуация окажется на Западе, зато Россия сможет трудные времена успешно пережить.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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