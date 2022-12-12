Приметы на 13 декабря 2022: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

продолжениеПриметы на 14 декабря: что нельзя делать в день святого Наума
Для православных дата – важный праздник

13 декабря православная церковь вспоминает достижения выдающегося религиозного деятеля апостола Андрея Первозванного. Именно этот святой первым последовал за Иисусом Христом. День является важным торжеством для всех верующих людей.

Что нельзя делать 13 декабря

Уборку по дому лучше отложить на более подходящее время. Вместе с мусором из квартиры можно вымести всю удачу. Впрочем, небольшие бытовые работы выполнять можно.

Андрей Первозванный считается покровителем рыболовов. Конфликт с представителем этой профессии может привести к самым плачевным последствиям.

Также нельзя устраивать семейные разборки – большая перепалка может перерасти в затяжной конфликт.

Плохой приметой считается занятие рукоделием, шитье и мелкий ремонт одежды. В целом день лучше посвятить отдыху и созданию планов на будущее.

Приметы на 13 декабря

Выпавший на улицах снег предвещает затяжные снегопады.

Морозная погода обещает огородникам, что будущий год порадует их богатым урожаем.

Если за окном тепло – на хороший урожай рассчитывать не стоит.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей