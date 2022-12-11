Приметы на 12 декабря 2022: что нельзя делать в день Парамона
В праздник было принято просить взаймы
В понедельник 12 декабря в православии принято вспоминать мученика Парамона, который пережил страдания из-за своей веры. В народе его называли Зимоуказателем, поскольку верили, что в этот день нужно загадывать погоду на всю зимую.
Что можно делать 12 декабря
- Считалось, что нужно обязательно запастись дровами. Иначе в будущем их может не хватить.
- В этот день в нижнее бревно бани вбивали гвоздь – чтобы не было никаких болезний после парилки.
- Разрешалось просить у соседей взаймы еды или денег.
- Нужно было также чистить крыши от снега.
Что нельзя делать 12 декабря
- Старались не подметать в доме. Иначе в семье начнутся неурядицы.
- Запрещалось кормить птицу любой крупой кроме гречневой.
- Не допускалось отказывать соседям в просьбе занять что-то.
- Не нужно было состригать волосы детям.
Приметы на 12 декабря
- Красная заря утром сулит приход сильных ветров.
- Крупные снежные хлопья предупреждают о наступлении оттепели.
- Если утро погожее, то и весь месяц таким окажется.
- День оказался туманным и пасмурным, то скоро будет снег.