Приметы на 12 декабря 2022: что нельзя делать в день Парамона

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В праздник было принято просить взаймы

В понедельник 12 декабря в православии принято вспоминать мученика Парамона, который пережил страдания из-за своей веры. В народе его называли Зимоуказателем, поскольку верили, что в этот день нужно загадывать погоду на всю зимую.

Что можно делать 12 декабря

  • Считалось, что нужно обязательно запастись дровами. Иначе в будущем их может не хватить.
  • В этот день в нижнее бревно бани вбивали гвоздь – чтобы не было никаких болезний после парилки.
  • Разрешалось просить у соседей взаймы еды или денег.
  • Нужно было также чистить крыши от снега. 

Что нельзя делать 12 декабря

  • Старались не подметать в доме. Иначе в семье начнутся неурядицы.
  • Запрещалось кормить птицу любой крупой кроме гречневой. 
  • Не допускалось отказывать соседям в просьбе занять что-то.
  • Не нужно было состригать волосы детям.

Приметы на 12 декабря

  • Красная заря утром сулит приход сильных ветров.
  • Крупные снежные хлопья предупреждают о наступлении оттепели.
  • Если утро погожее, то и весь месяц таким окажется.
  • День оказался туманным и пасмурным, то скоро будет снег. 

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