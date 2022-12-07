Приметы на 8 декабря: что нельзя делать в день Клима Холодного

День, по поверьям, будет холодным

Православные традиционно вспоминают 8 декабря апостола Климента I. Он считается одним из первых ораторов, кто проводил проповеди на будущих землях Киевской Руси. День в народе получил название Клим Холодный, потому что к этому сроку морозы крепчали, а ветер усиливался.

Что можно делать 8 декабря

Нужно было трудится с самого раннего утра на голодный желудок.

Женщины занимались пряжей у окна или другим ремеслом.

Ужин проводили в кругу семьи, исполняя песни.

Что нельзя делать 8 декабря

Запрещалось переедать, а все важные дела нужно было переделать натощак.

Нельзя жаловаться на холода, мороз и непогоду. Верили, что тогда зима может наслать на человека недуги.

Не нужно было сушить белье или одежду внутри дома – только на улице, чтобы мороз избавил все от нечистых духов.

Было недопустимо давать просохнуть до конца полотенцам, поскольку считалось, что оставшаяся на нем влага является целительной.

Приметы на 8 декабря