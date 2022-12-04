Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Существует способ избежать наступления дурных событий

Декабрь является крайне важным месяцем для страны – он влечет за собой не только наступление зимы, но важную череду событий, которые сказываются на судьбах многих людей. Шаман и астролог Карагай предупредил о тайной опасности месяца.

В беседе с МК он подчеркнул, что события могут иметь противоречивый характер. Первым примером можно считать вторжение татаро-монголов 7 декабря 1237 года. Следом идет восстание декабристов и подписание Беловежского соглашения. Также в число значимых дат можно отнести и конец декабря 1979 года – тогда СССР ввели войска в Афганистан.

По словам шамана, все это связано с Днем зимнего солнцестояния. Именно оно оказывает влияние на мировые события. Темные духи увеличивают свою активность и пытаются вклиниться во все сферы человеческой жизни.

Чтобы избежать для себя негативных последствий он посоветовал не отвлекаться на конфликты и ссоры. Лучше всего помириться с теми, с кем ранее были разногласия. Нужно также успеть до конца года отдать долги и завершить все важные дела.

"Любите людей и держите при себе дурные намерения",

– заключил эксперт.

