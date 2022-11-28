Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день

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Крестьяне любили ходить в эту холодную пору друг другу в гости

Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день. По поверьям, в этот день начинается оттепель, а верующие крестьяне любили ходить друг к другу в гости и накрывали на стол.

Стол был постным из-за строгого Рождественского поста, который начинался 28 ноября. Однако скромность угощения компенсировали задушевными беседами.

Традиции и обычаи

29 ноября старались не заниматься тяжелым трудом, избегая ссор и любых бранных ругательств. Лучше всего позвать гостей – или самим отправиться в гости.

Кстати, пища, по случаю поста, должна быть постной, с растительным маслом.

Что нельзя делать в Матвеев день

Нельзя допускать неаккуратность и неопрятность: надевать наизнанку одежду и ходить в одном ботинке или носке.

Приметы на 29 ноября

  • Ясный и безоблачный день – к скорым холодам;
  • Низкие облака – к морозам;
  • Теплый день – к частым оттепелям.

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