Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день

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Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день. По поверьям, в этот день начинается оттепель, а верующие крестьяне любили ходить друг к другу в гости и накрывали на стол.
Стол был постным из-за строгого Рождественского поста, который начинался 28 ноября. Однако скромность угощения компенсировали задушевными беседами.
29 ноября старались не заниматься тяжелым трудом, избегая ссор и любых бранных ругательств. Лучше всего позвать гостей – или самим отправиться в гости.
Кстати, пища, по случаю поста, должна быть постной, с растительным маслом.
Нельзя допускать неаккуратность и неопрятность: надевать наизнанку одежду и ходить в одном ботинке или носке.
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