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Православные верующие 28 ноября отмечают Гурьев день, в который, считали на Руси, помогают лечить зубные болезни. Поэтому христиане обращались к святому за излечением от недугов.
Традиции и обычаи
Каждый, кто рождался в этот день, получал в обязательном порядке меру овса или воз сена – по ходившему тогда поверью, такой жест сулил здоровье для скота. На Гурьев день в целом уделяли большое внимание лошадям, к которым было обращено самое пристальное внимание и забота.
Нельзя было совершать заговоры от болезней. Считалось, что они только ухудшают ситуацию. Нельзя было жадничать и проявлять скупость – иначе удача может от вас отвернуться. Касается это не только денег, но и моральной помощи.
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