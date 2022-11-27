Особое внимание уделяли крестьяне в этот праздник лошадям

Православные верующие 28 ноября отмечают Гурьев день, в который, считали на Руси, помогают лечить зубные болезни. Поэтому христиане обращались к святому за излечением от недугов.

Традиции и обычаи

Каждый, кто рождался в этот день, получал в обязательном порядке меру овса или воз сена – по ходившему тогда поверью, такой жест сулил здоровье для скота. На Гурьев день в целом уделяли большое внимание лошадям, к которым было обращено самое пристальное внимание и забота.

Что нельзя делать в Гурьев день

Нельзя было совершать заговоры от болезней. Считалось, что они только ухудшают ситуацию. Нельзя было жадничать и проявлять скупость – иначе удача может от вас отвернуться. Касается это не только денег, но и моральной помощи.

Приметы на 28 ноября