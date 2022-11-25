Двум знакам зодиака невероятно повезет в декабре

Благоприятная ситуация возникнет в финансовых и семейных делах

Предстоящий месяц принесет некоторым людям невероятную удачу. Это коснется сразу двух представителей зодиакального круга – Дев и Рыб. По крайней мере, такой прогноз на декабрь дают астрологи.

Если до этого Девы испытывали трудности в финансовой сфере, то с начала следующего месяца ситуация начнет налаживаться. Появятся возможности исправить сложное положение. Однако звезды советуют не тратить приобретенные средства, поскольку в противном случае надолго наладить экономическую ситуацию не выйдет. Лучше все отложить на черный день, хотя бы до наступления Нового года. 

Рыбам удача несказанно улыбнется в семейных делах. Декабрь станет отличным месяцем, чтобы посвятить его решению бытовых проблем и отношений с родственниками. Если до этого были трудности в коммуникациях – не переживайте, звезды помогут их исправить. Однако и от вас потребуется предпринять первые шаги. 

Тем не менее, по прогнозу астрологов, удача в семье может плохо отразиться на отношениях с начальством. Лучше не допускать превращения ситуации в критическую – и тогда все обернется для Рыб самым лучшим образом.

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