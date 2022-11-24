Девушки должны были острожно себя вести с мужчинами

Православные вспоминают 25 ноября святого Иоанна Милостивого. Он прославился благодаря своей доброте и служению Богу. В народе день получил название Иван Снежный, поскольку обычно на этот праздник было холодно и ветрено.

Что можно делать 25 ноября

Было принято отправляться на санях на рынок, чтобы вести торговлю.

Нужно было обязательно сделать покупку – допускалось приобретать все, кроме обуви.

Девушки должны были кормить своих избранников блюдами с добавлением орехов – тогда парни становились к ним добрее и ласковее.

Что нельзя делать 25 ноября

Верили, что вступать в спор с мужчинами в этот день не стоит.

Запрещалось делать плохие дела, а также думать о дурном.

Одинокие девушки не должны были проводить день в окружении женщин. Иначе они еще долго не встретят суженого.

Жены не готовили мужьям блюда с перцем – верили, что так он долго будет злым.

Приметы на 25 ноября