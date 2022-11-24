Приметы на 25 ноября: что нельзя делать в день Ивана Снежного

Девушки должны были острожно себя вести с мужчинами

Православные вспоминают 25 ноября святого Иоанна Милостивого. Он прославился благодаря своей доброте и служению Богу. В народе день получил название Иван Снежный, поскольку обычно на этот праздник было холодно и ветрено. 

Что можно делать 25 ноября

  • Было принято отправляться на санях на рынок, чтобы вести торговлю. 
  • Нужно было обязательно сделать покупку – допускалось приобретать все, кроме обуви. 
  • Девушки должны были кормить своих избранников блюдами с добавлением орехов – тогда парни становились к ним добрее и ласковее. 

Что нельзя делать 25 ноября

  • Верили, что вступать в спор с мужчинами в этот день не стоит.
  • Запрещалось делать плохие дела, а также думать о дурном.
  • Одинокие девушки не должны были проводить день в окружении женщин. Иначе они еще долго не встретят суженого. 
  • Жены не готовили мужьям блюда с перцем – верили, что так он долго будет злым. 

Приметы на 25 ноября

  • Если воробьи стали собираться в стаи – жди сильных ветров. 
  • Если они много чирикают – будет оттепель.
  • Выпало много снега – жди затяжной зимы. 
  • Перед рассветом на небе появились черные облака – будет плохая погода. 
  • В этот день идет дождь – сырость будет стоят до самого февраля.

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