Приметы на 23 ноября: что нельзя делать на Родиона Ледолома

Особое внимание в эту дату уделяют животным

На Руси с большим трепетом относились к 23-му ноября – в эту дату праздновали день Родиона Ледолома. Считалось, что период отлично подходит для обращения молитв к высшим силам. Крестьянам было важно сохранить жизни скотины – часто зимой животные болели и умирали. Освещенный в церкви кусок хлеба, после отданный скотине, обещал укрепить ее здоровье.

Что нельзя делать 23 ноября

Важное требование есть к одежде. Носить старые, проношенные наряды в эту дату не стоит. В противном случае можно отпугнуть от себя удачу на долгие годы. Также не стоит надевать темные вещи.

Под запретом общение с незнакомыми людьми. Даже самый невинный диалог с незнакомцем может нанести сокрушительный удар по здоровью человека. Именно поэтому по возможности стоит воздержаться от походов на улицу.

День также не подходит для старта новых проектов и дел. Скорее всего, желаемого эффекта достичь не удастся.

Приметы на 23 ноября

Появление на улице инея предвещает студеную зиму.

Застеливший дороги туман говорит о скором улучшении погоды.

Поднявшийся сильный ветер предвещает лютую метель.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей