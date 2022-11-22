Особое внимание в эту дату уделяют животным

На Руси с большим трепетом относились к 23-му ноября – в эту дату праздновали день Родиона Ледолома. Считалось, что период отлично подходит для обращения молитв к высшим силам. Крестьянам было важно сохранить жизни скотины – часто зимой животные болели и умирали. Освещенный в церкви кусок хлеба, после отданный скотине, обещал укрепить ее здоровье.



Что нельзя делать 23 ноября

Важное требование есть к одежде. Носить старые, проношенные наряды в эту дату не стоит. В противном случае можно отпугнуть от себя удачу на долгие годы. Также не стоит надевать темные вещи.

Под запретом общение с незнакомыми людьми. Даже самый невинный диалог с незнакомцем может нанести сокрушительный удар по здоровью человека. Именно поэтому по возможности стоит воздержаться от походов на улицу.

День также не подходит для старта новых проектов и дел. Скорее всего, желаемого эффекта достичь не удастся.

Приметы на 23 ноября

Появление на улице инея предвещает студеную зиму.

Застеливший дороги туман говорит о скором улучшении погоды.

Поднявшийся сильный ветер предвещает лютую метель.