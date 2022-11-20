Считалось, что праздник нужно провести, радуясь всему происходящему

В православии 21 ноября связано с днем, когда отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе праздник прозвали Михайловскими оттепелями, поскольку в этот день обычно было теплая погода и таяли все снега и льды.

Что можно делать 21 ноября

Считается, что в этот день нужно обязательно сходить в баню и смыть грехи.

День был последним перед наступлением зимы, когда разрешалось заключать брак.

Утром обязательно ходили в церковь, а вечером накрывали стол с обилием вкусностей и звали гостей.

Верили, что в этот день нужно радоваться всему, что видишь. Тогда судьба пошлет приятное событие.

Что нельзя делать 21 ноября

Работа в этот день была под запретом.

Мыть голову было запрещено, иначе смоешь все благоразумие.

Одинокие девушки в этот день не плели косы.

Любая деятельность с острыми предметами была недопустима.

Ссоры и брань запрещались.

Приметы на 21 ноября