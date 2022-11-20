Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михайловской оттепели

продолжениеПриметы на 22 ноября: что нельзя делать на Матрену Зимнюю
Считалось, что праздник нужно провести, радуясь всему происходящему

В православии 21 ноября связано с днем, когда отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе праздник прозвали Михайловскими оттепелями, поскольку в этот день обычно было теплая погода и таяли все снега и льды. 

Что можно делать 21 ноября

  • Считается, что в этот день нужно обязательно сходить в баню и смыть грехи. 
  • День был последним перед наступлением зимы, когда разрешалось заключать брак.
  • Утром обязательно ходили в церковь, а вечером накрывали стол с обилием вкусностей и звали гостей. 
  • Верили, что в этот день нужно радоваться всему, что видишь. Тогда судьба пошлет приятное событие. 

Что нельзя делать 21 ноября

  • Работа в этот день была под запретом. 
  • Мыть голову было запрещено, иначе смоешь все благоразумие.
  • Одинокие девушки в этот день не плели косы. 
  • Любая деятельность с острыми предметами была недопустима.
  • Ссоры и брань запрещались.

Приметы на 21 ноября

  • Если утро выдалось морозным, то зима окажется снежной.
  • Туманное утро сулит потепление. 
  • Теплый день говорит о скором наступлении морозов. 
  • Выпал мокрый снег – зима окажется дождливой.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей