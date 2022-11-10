Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы
Множество поверий в этот день было связано со скотиной
Православные вспоминают в пятницу 11 ноября святую Анастасию, которая считается защитницей овец и баранов, дающих шерсть. В народе она получила прозвище Анастасии Овечницы.
Что можно делать 11 ноября
- Обязательно готовили пироги, которыми было принято угащать пастухов.
- Нужно было заниматься стрижкой овец и прясть из шерсти одежду.
- Считалось, день лучше провести вместе со своей семьей.
- Было приянто надевать на шею украшение, оставлять ее пустой было плохой приметой.
Что нельзя делать 11 ноября
- Незамужним девушкам запрещали накрывать праздничный стол.
- Нельзя было проводить день в одиночестве.
- Оставлять ребенка одного в доме было недопустимо.
- Если в доме есть младенец, то незнакомцам вход в этот день был запрещен.
Приметы на 11 ноября
- Если облака низко плывут над землей – жди холодов.
- Голуби воркуют – в ближайшее время будет хорошая погода.
- Если вороны много каркают – скоро будут морозы.