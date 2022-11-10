Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Бабьей заступницы

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Святая была покровительницей женщин и усопших

В четверг, 10 ноября, православные почитают память мученицы Параскевы, которая считается покровительницей женщин. Девушка посвятила свою жизнь вере и, не отказавшись от нее, была убита. 

Что можно делать 10 ноября

  • Нужно было молиться святой о скором замужестве. 
  • Устраивали "льняные смотрины" – девушки показывали вытрепанный лен, а парни оценивали, насколько они хорошие хозяйки.

Что нельзя делать 10 ноября

  • Считалось, что женщинам в этот день запрещено ругаться с кем-либо. Иначе в преклонном возрасте она останется в одиночестве. 
  • Любые ссоры и брани могли навлечь на человека беды, поэтому они были непозволительны.
  • Веселье в этот день считалось непозволительным – иначе придется лить слезы. 
  • Одинокие девушки не должны были мыть голову или расчесывать волосы. 
  • Запрещалось стирать нижнее белье.

Приметы на 10 ноября

  • Если утром туманно – будет оттепель.
  • Деревья покрылись инеем – скоро придут морозы.
  • Снег рано выпал, значит и весна окажется ранней. 

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