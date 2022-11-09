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9 ноября – день памяти преподобного Нестора Летописца. Каждый житель нашей страны знает о культовом древнерусском писании "Повесть временных лет". Именно его изучают в школе и именно благодаря Нестору известны многие подробности истории Древней Руси. Также в этот день отмечают праздник зарок на Параскеву. В эту дату нужно давать обещания, которые обязательно необходимо выполнить.
Строго запрещается чревоугодие. В этот день стол должен быть скромным, лучше по максимуму ограничить себя в питании.
Особое внимание нужно уделить словам и обещаниям. Если нарушить данное на Параскеву слово, беда обязательно вскоре постучится в двери лжеца.
Также не стоит конфликтовать с близкими людьми. Мелкая словесная перепалка может обернуться затяжным конфликтом, который способен привести к самым плачевным последствиям.
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