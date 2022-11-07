Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Димитров день
Святой считался покровителем всех, кто участвует в боевых действиях
В православии во вторник 8 ноября принято вспоминать великомученика Дмитрия Солунского, которого в народе прозвали Дмитрий Мироточец. Считается, что ему нужно молиться для помощи в битвах.
Что можно делать 8 ноября
- В этот день проводили поминки по усопшим. Вся неделя с этого дня считалась родительской.
- Нужно было мыть полы и развешивать в доме чистые полотенца – верили, что ночью приходят почившие родственники, чтобы помыться.
- Пекли пироги, лепешки, которые жертовали в церковь для раздачи нищим.
Что нельзя делать 8 ноября
- Запрещалась стирка и ремонт в доме.
- Было нельзя брать в руки острые предметы, вроде ножей или иголок. Считалось, что так человек мог испортить свою судьбу.
- Недопустимо в этот день говорить плохо о покойниках.
- Веселье в этот день тоже было под запретом.
- Любые водные процедуры считались недопустимыми.
Приметы на 8 ноября
- Если в этот день заря оказалась красной – жди ветров.
- Если снег пошел, то и на Пасху такая же погода будет.
- Снег в этот день также говорит о приходе поздней весны.
- День выдался теплым – зима окажется суровой.
- На реках до сих пор нет ледяной корки – до конца ноября она не появится.