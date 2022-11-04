Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день

продолжениеПриметы на 6 ноября: что нельзя делать в Афанасьев день
В эту дату особое внимание уделяли меду

На Руси 5 ноября считалось важным праздником. В этот день наши предки устраивали особые "медовые игры". Они собирались большими компаниями и соревновались в поедании сладкого угощения, жужжа, как пчелы. Такие игры обеспечивали отличный урожай меда и овощей с фруктами на будущий год.

Что нельзя делать 5 ноября

В этот день нельзя натощак пить воду. Некоторым кажется, что такое начало дня помогает организму включиться в работу, однако 5 ноября так делать не стоит. Иначе вся жизнь будет пустой и грустной

Нельзя отказываться от подарка в виде баночки меда. Такое решение может привести к тому, что весь год пройдет в финансовых трудностях.

Также не стоит осуществлять операции с денежными средствами. Вложения и инвестиции разочаруют дельца. Деньги, которые вы дадите взаймы, вряд ли вернут. Да и самому человеку, взявшему в долг, очень сложно будет разобраться с этим обременением.

Приметы на 5 ноября

Улицы покрыты плотным снегом – зима будет теплой, а будущее лето знойным.

Мелкий, твердый снег предвещает лютый, затяжной зимний период.

Если на Якова зарядил дождь, скоро будет потепление.

Вороны раскаркались у дома – быть беде.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей