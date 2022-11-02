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3 ноября православная церковь чтит память известного религиозного деятеля Иллариона Великого. Этот человек, как и многие истовые христиане, пострадал за свою веру.
На Руси считали, что на Иллариона лучше воздержаться от принятия подарков от малознакомых людей. Наши предки верили, что вместе с презентом даритель может передать свои проблемы и недуги.
Наоборот, подарок от близкого человека обязательно нужно принять, даже если он кажется вам слишком дорогим. Вместе с ним вы получите защиту от хворей и неприятностей.
По возможности стоит воздержаться от дальних поездок. В эту дату повышается риск получить серьезную травму вдалеке от дома. Также нельзя ссориться с родными и близкими, мелкая перебранка может превратиться в затяжной конфликт.
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