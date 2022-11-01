Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в Артемьев день

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Считалось, что блюда из капусты принесут небывалое здоровье

Православные вспоминают 2 ноября мученика Артемия Антиохийского, который при жизни был военачальником и выступал против политики по искоренению христианства. Позже он был убит за свои взгляды. В народе этот день считался праздником атаманов и воинских предводителей. 

Что можно делать 2 ноября

  • Нужно было готовится к предстоящей зиме: квасить капусту, запасаться припасами, укреплять ограды и утеплять дом. 
  • Обязательно нужно было отремонтировать забор. Верили, что это принесет в дом счастье и избавит от потери богатства. 
  • Было принято устраивать застолья для атаманов и военачальников. Им также дарили подарки.
  • Обязательно ставили на стол блюда из капусты. Ее нужно было съесть как можно больше. 

Что нельзя делать 2 ноября

  • Запрещалось заключать брачный союз в этот день. При этом ноябрь считался благоприятным месяцев для подобных торжеств.
  • Риск в этот день был недопустим – верили, что он обязательно приведет к травмам.
  • Во время сумерек нельзя было ходить на кладбище. 
  • Блюда из картофеля были под запретом. 
  • Выбивать подушки и одеяла в этот день не стоило – так из дома можно было выгнать удачу.

Приметы на 2 ноября

  • Затяжной ветер сулит длинные дожди. 
  • Пока вишня стоит в листве снега не выпадет.
  • Если птицы на крыши садятся, то жди непогоды.
  • Волки близко к населенному пункту подошли – значит, зима окажется суровой. 

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