Крестьяне устраивали проводы осени

1 ноября православные верующие отмечают Иванов день – проводы осени. На Руси в это время было принято провожать осень и встречать зиму.

Именно с этого дня начинались настоящие морозы. Было принято наблюдать за погодой: если шел снег, готовились к поздней и холодной весне, а при оттепели ждали уже теплую весну.

Традиции и обычаи

В некоторых регионах в этот день устраивали выходной день для лошадей – ходило поверье, что в конюшнях 1 ноября заправляет домовой, который сильно нервирует коней. Потому последних не запрягали и не выводили из стойла.

Еще одна традиция – на Иванов день забивали куриц на мясо. Потому варили бульон и пекли пироги из курицы.

Что нельзя делать в Иванов день

Нельзя было заниматься стиркой – иначе можно было обречь себя на несчастье. Запрещено на длительное время оставлять открытыми окна и двери, иначе в дом могло зайти горе.

Нельзя проявлять жадность и отказывать нуждающимся.

Приметы на 1 ноября