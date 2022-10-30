Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день

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Больных натирали луком, который обладает массой целебных свойств

Православная церковь отмечает 31 октября день апостола и евангелиста Луки, который покровительствует живописцам и врачам. Считается важной исторической фигурой, так как является первым иконописцем.

Традиции и обычаи

Из-за созвучия с именем святого предки в старину уделяли пристальное внимание репчатому луку, который обладает массой целебных свойств. Больных натирали им в областях самых зудящих и отдающих болью частей тела, а шелуха лука использовалась для того, чтобы привести в порядок волосы, сделать их густыми, пышными и здоровыми.

Так и появилась, кстати, поговорка: "Лук от семи недуг".

Что нельзя делать в Луков день

У православных считалось дурной приметой делать предложение руки и сердца и знакомиться с родными девушки – считалось, что в такой день все может закончиться ссорой.

Крестьяне в Луков день не брали денег в долг. Если пренебречь запретом, можно обречь себя на финансовые трудности.

Приметы на 31 октября

  • Луна ярко светит – к ясному утру;
  • Комары появились в доме – к теплой зиме;
  • Незнакомец постучался в двери – к беде.

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