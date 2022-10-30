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Православная церковь отмечает 31 октября день апостола и евангелиста Луки, который покровительствует живописцам и врачам. Считается важной исторической фигурой, так как является первым иконописцем.
Из-за созвучия с именем святого предки в старину уделяли пристальное внимание репчатому луку, который обладает массой целебных свойств. Больных натирали им в областях самых зудящих и отдающих болью частей тела, а шелуха лука использовалась для того, чтобы привести в порядок волосы, сделать их густыми, пышными и здоровыми.
Так и появилась, кстати, поговорка: "Лук от семи недуг".
Что нельзя делать в Луков день
У православных считалось дурной приметой делать предложение руки и сердца и знакомиться с родными девушки – считалось, что в такой день все может закончиться ссорой.
Крестьяне в Луков день не брали денег в долг. Если пренебречь запретом, можно обречь себя на финансовые трудности.
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